Gaziantep'te Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye ve Medikal Malzeme Dağıtımı
Gaziantep'te uluslararası yardım kuruluşları ve Türkiye Sakatlar Federasyonu işbirliğiyle yapılan etkinlikte, engelli bireylere toplam 130 tekerlekli sandalye ve özel tasarlanmış medikal malzemeler dağıtıldı. Törende, down sendromlu bireyler TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanları anarken, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular. Etkinlik, dayanışma ve farkındalık mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildi.
Gaziantep'te uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Federasyonu işbirliğiyle engelli bireylere medikal malzeme ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.
25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, down sendromlu bireyler Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısındaki şehitleri andı.
Şehitlerin isimlerini anarak fotoğraflarını havaya kaldıran bireyler, yüksek sesle şehitlerin isimlerini okudu, duygusal anlar yaşattı.
Etkinlikte engelli bireyler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.
Törende, Cumhuriyet'in 101. yılına özel 101 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 olmak üzere toplam 130 tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Özel tasarlanan medikal malzemeler sahiplerine teslim edilerek, dayanışma ve farkındalık mesajı verildi.