Gaziantep'te emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 259 araç eklendi

Gaziantep'te emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna bir kısmının hayırseverlerin desteğiyle karşılandığı 259 yeni araç eklendi.

Ortadoğu Fuar Merkezi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, filoya katılan araçların sokakların güvenliği için kullanılacağını söyledi.

Toplam araçlardan 130'unun hayırseverler aracılığıyla karşılandığını ifade eden Çeber, "Son 2 yılda jandarma ve emniyet araç filomuzu 650 araç geliştirdik. Sadece geliştirmekle kalmadık, emniyette araç yaş ortalamasını 9 civarından 5,2'lere indirdik. Jandarmada 9'larda olan yaş ortalamasını 6,4'lere indirdik." diye konuştu.

Güvenliğin sadece araçla değil, bütüncül bir mücadele olduğunu belirten Çeber, "Göreve geldiğimizde 6 bin 500'lerden, şimdi 8 bin 500'lere çıktı. Jandarmada da sayıyı arttırdık. Bu arkadaşlarımızın en iyi şekilde çalışabilmesi için şehri kameralarla donattık, donatmaya da devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenli şehir olmak için kentin yapay zekayla donatılarak "akıllı şehir" olması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Programda, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Törende protokol üyeleri tarafından hayırsever iş adamlarına plaket verildi.

İl Müftüsü Şakir Aktaş tarafından edilen duanın ardından polis ve jandarma ekipleri araçla konvoy yaptı.