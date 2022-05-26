Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (4) - Haberler

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin hastanede tedavisi sürüyor. Şüpheli kişinin çok sayıda sabıkası bulunan Ümeit Koçyiğit olduğu belirlendi.

Adının Ümit Koçyiğit olduğu tespit edilen saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı olarak sürdürülmektedir."