Gaziantep'te, emniyet binası önünde canlı bomba şüphelisi etkisiz hale getirildi (3) - Haberler

TEKBİR GETİREREK İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne elinde poşetle gelen kimliği şüpheli bir kişi tekbir getirerek içeriye girmeye çalıştı. Polislerin havaya uyarı ateşi yapmasına rağmen teslim olmayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler şüphelinin beraberinde getirdiği poşeti incelemek üzere bomba imha ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile patlatıp incelediği poşette patlayıcıya rastlamadı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -