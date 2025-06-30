Gaziantep'te "Emekliler Lokali" açıldı

Gaziantep'te 'Emekliler Lokali' açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatı tamamlanan "Emekliler Lokali" açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince inşaatı tamamlanan "Emekliler Lokali" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Lokali, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte bu vizyona uygun projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, eski Öğretmenevi binasının bulunduğu alanı emeklilere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürdü.

Kent merkezinde konumlanan lokal, 65 yaş üstü vatandaşlara hem ekonomik hem de sosyal katkı sunacak şekilde tasarlandı. Sabah 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren lokalde, 65 yaş üstü emekliler menüdeki ürünlerden yüzde 50 indirimle faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emekliler Lokali'nin yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda anlam taşıyan bir sosyal hizmet olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Şimdi bu güzel eserleri de yapmak bize nasip oldu. Hakikaten içimdeki duyguları size anlatmak istiyorum, çok mutluyum. Buraya geldiğimiz zaman taş konuşuyor, ağaç konuşuyor, sizin gözünüzün içi konuşuyor, yüreğinizdeki kalbiniz konuşuyor. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler yapmayı Allah bize nasip etsin. Arkamızda dağ gibi durdunuz. Bu sizin duruşunuzla birlikte biz karıncalar gibi çalışıp size yeni eserler yaparak huzurlarınıza geldik."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğinin hayata geçtiğini belirterek, "1994'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla başlayan bu vizyon, bugün Gaziantep'te böyle kıymetli bir eserle devam ediyor. Yıllar önce Gaziantep'in kalbi olan bu mekan, şimdi yeniden şehrin sosyal yaşamına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Çeber de alanın şehrin sosyal yapısına değer katacağını kaydederek, "Siz büyüklerimizi burada sohbet ederken, huzurlu bir şekilde vakit geçirirken görmek bizleri mutlu etti. Şehrin ihtiyaçlarını doğru okuma ve halkla doğrudan temas kurma sanatının başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız." bilgisini paylaştı.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

2026 NATO zirvesi Türkiye'de! Ev sahibi şehir belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Kabine sonrası terör örgütüne sert uyarı: Gözünüzün yaşına bakmayız
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine alıyoruz

Erdoğan kanser hastalarının beklediği müjdeyi verdi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

Caner'i gönderen Eyüpspor, yerine Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.