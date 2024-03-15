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Gaziantep'te Emekli Vatandaşları Dolandıran Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te emekli vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka kartlarını alıp yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çeken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşları yardımcı olmak vaadiyle banka kartlarını alıp, onun yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çeken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 6 vatandaşı dolandırdığı tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Banka Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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