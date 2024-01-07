Gaziantep'te Elektrik Trafosundan Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde devriye sırasında M.A.K isimli şüpheli trafodan kabloları keserken suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
JASAT, Şahinbey ilçesinde devriye sırasında, üzerine TEDAŞ yeleği giyerek trafodan hırsızlık yapan M.A.K'yi trafo içerisindeki kabloları kestiği sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.