Gaziantep'te Elektrik Direği Hırsızlığına Karşı Operasyon Başlatıldı

Gaziantep'te elektrik direğini kesip çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Küsget Sanayi Sitesi'nde elektriğin kesilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemede, orta gerilim hattındaki elektrik direğinin parçalarının kesilerek çalındığı ve direğin devrildiği belirlendi.

Ekipler, enerji arzının tamamen kesilmemesi için bölgede alternatif ring hattı üzerinden 14 metrelik 4 direği monte ederek geçici olarak enerji akışını sağladı.

Yetkililer, kesintisiz enerji arzının sağlanması için sahada aralıksız çalışma yürütüldüğünü, kamu düzeni ve altyapı güvenliği açısından kolluk kuvvetleriyle koordinasyonun sürdürüldüğünü ve sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.