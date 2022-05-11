Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arazide cesedi bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir arazide cesedi bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hazımoğlu Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, elektrik direğinin yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İsmet K'ye ait olduğu belirlenen cenaze, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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