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Gaziantep'te Ekmeğe Bir İndirim Daha: Fiyat 7 Liraya Düştü

Gaziantep'te Ekmeğe Bir İndirim Daha: Fiyat 7 Liraya Düştü
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Haydi' büfelerinde satışa sunulan ekmek fiyatlarının 50 kuruş daha indirim yaparak 7 liraya düştüğünü açıkladı. Böylece ekmek, piyasanın yüzde 25 altında bir fiyatla satılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi" büfelerinde yüzde 25 indirimli satışa sunulan ekmek fiyatlarının 50 kuruş daha indirim yaparak 7 liraya düştüğünü bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, hali hazırda piyasaya göre yüzde 25 indirimli satılan ekmek fiyatlarında 50 kuruş daha indirim yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük 3 ekmek fabrikasından birini şehre kazandırdıklarını aktaran Şahin, "En kaliteli ekmeği en ekonomik biçimde sunmak için yüzde 25 piyasanın altında bir fiyat anlayışı benimsemiştik. Şimdi bir indirim daha yaparak taptaze ekmeğin fiyatını 7,50 TL'den 7 TL'ye düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, kent genelinde 77 noktada hizmet veren Haydi büfelerinde gerçekleştirilen bu indirim ile vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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