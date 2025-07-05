Gaziantep'te Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekle Girenler Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi ve ona yardım eden bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda birçok dijital cihaz ele geçirildi.

Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile düzeneği kurmasında kendisine yardım ettiği belirlenen kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 wifi cihazı, 2 gizli kamera kulaklık ile kulaklık vericisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.