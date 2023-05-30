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Gaziantep'te Eğlence Mekanı Çıkışı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Eğlence Mekanı Çıkışı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'te bir eğlence mekanından çıkan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavga, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla başladı. Olayın ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP'te, eğlence mekanından çıkan iki grup arasında, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında, taraflardan birinin aracının yolu kapattığı iddiasıyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Bekir Telli'ye (32) isabet etti. Bıçaklanan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bekir Telli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bekir Telli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

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