Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Eğitimli Köpek İle Yapılan Operasyonda 29,5 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te durdurulan bir TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı.

GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hukuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title