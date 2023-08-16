Gaziantep'te Eğitimli Köpek İle Yapılan Operasyonda 29,5 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı.