Gaziantep'te Eğitimli Köpek İle Yapılan Operasyonda 29,5 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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Gaziantep'te durdurulan bir TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı.
GAZİANTEP'te durdurulan TIR'da eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası hareket geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR şoförünü de gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel