Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, kentte düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalanmıştı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title