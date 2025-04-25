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Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1 Tutuklama
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Gaziantep'te gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.

İki ayrı araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyarak "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri iddiasıyla yabancı uyruklu K.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara da el konuldu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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