Gaziantep'te düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye 8 milyon 268 bin lira ceza

Gaziantep'te düzensiz göçmen çalıştıran ve bu kişilere barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmeye 8 milyon 268 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü ile birlikte icra edilen denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmenin sahipleri C.Y. ve A.E'ye göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

İşletmeye, sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırması sebebiyle 8 milyon 268 bin lira cezai işlem uygulandı.

"Geçici koruma" kapsamındaki bazı yabancı uyruklulara ise yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 25 bin 700 lira ceza kesildi.