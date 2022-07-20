Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Münifpaşa Mahallesi'ndeki bir araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler aramada, 27 gram metamfetamin ve 17 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel