Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Münifpaşa Mahallesi'ndeki bir araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler aramada, 27 gram metamfetamin ve 17 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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