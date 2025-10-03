Gaziantep'te Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü", hayvan barınağında düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, etkinlik kapsamında barınakta bulunan köpek ve kedilere mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, hayvan haklarının korunmasına dikkati çekerek, "Hayvan Hakları Günü'nü sadece sevgimizi göstereceğimiz bir gün olarak değil, hayvan haklarını ve savunuculuğunu konuşacağımız bir gün olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ise veteriner hekimlerin hayvanların yaşam hakkını koruma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Peri, "Hiç kimse bir veteriner hekim kadar hayvanları sevemez. Bizler onların sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak için meslek yemini ettik. Hayvan sevgisi, insan, çevre ve hayvan sağlığı arasındaki üçgenin korunması için hayati önem taşır. " değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise bu mutlu günde öğrencilere etkinliğe katılım sağlamasının mutluluk verici olduğunu aktararak, "Hayvanlarımız bizlerle aynı dünyayı paylaşıyor. Biz insanların aklını ve gücünü kullanarak doğaya hizmet etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.