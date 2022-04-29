Gaziantep'te "Dülük Tabiat Parkı" bayramda ücretsiz olacak - Haberler

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Gaziantep'te "Dülük Tabiat Parkı" bayramda ücretsiz olacak

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 'Dülük Tabiat Parkı' bayramda ücretsiz olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağını bildirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağını bildirdi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her gün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ücretsiz ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak uygulamanın 5 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini belirterek, sevdikleriyle birlikte doğada keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi parka beklediklerini kaydetti.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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