Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğünde havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Aramalarda, 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.