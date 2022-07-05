Gaziantep'te 'dronlu kurban yakalama timi' bayram süresince göreve hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "dronlu kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için 15 kişiden oluşan dron destekli özel tim kuruldu.

Hayvanat Bahçesi'nde sabah sporunun ardından tatbikat yapan tim, senaryo gereği kaçan kurbanlığı kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle yakaladı.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, yakalama timinin bayram süresince gelen ihbarları değerlendireceğini söyledi.

Kurbanlıkları kaçan vatandaşların "153 ihbar hattı"nı aramasını isteyen Özsöyler, şöyle konuştu:

"Bir aydan beri arkadaşlar, kementler ve uyuşturucu etkiye sahip tabancalarla eğitim alıyorlar. Veteriner eşliğinde hayvanı nereden vuracak, uyuşturacak bunun eğitimi alıyorlar. İnşallah kurbanlıkların kaçmasını istemiyoruz ama kaçan danaları bize ihbar geldiği anda hemen harekete geçerek vatandaşa destek olacağız. Bayram süresince veteriner arkadaşlar burada görev yapacaklar. Kaçan kurbanlıkları dron ile tespit etmeye çalışacağız. "

Özsöyler, kesilecek hayvanlara agresif davranılmaması, ürkütülmesi ve bir hayvan kesildiğinde diğer kurbanlığın bunu görmesinin engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.