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Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetiminde 116 Araç Ceza Aldı

Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetiminde 116 Araç Ceza Aldı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 116 araç ve sürücüye toplamda 160 bin 700 lira ceza kesildi. Denetimler Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetiminde 116 araç ve sürücüye 160 bin 700 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, dron destekli denetimde, çeşitli trafik kurallarının ihlalleri sebebiyle 116 araç ve sürücüye 160 bin 700 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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