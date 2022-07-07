Gaziantep'te drift yapan sürücüye 9 lira 552 lira para cezası Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 552 lira idari para cezası kesildi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 552 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki Adnan İnanıcı Bulvarı'nda yer alan kavşakta drift yapan ve bekçilerin düdük çalmasıyla uzaklaşan sürücü için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen ve yakalanarak emniyete götürülen sürücüye 9 bin 552 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan bekçilerin kaydettiği görüntüde ise kavşakta drift yapan sürücünün bekçilerin düdük çalmasıyla hızlıca bölgeden uzaklaşması yer aldı. AA / Fırat Özdemir - Güncel Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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