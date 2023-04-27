Gaziantep'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Pancarlı Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan otomobilin sürücüsünü belirledi.
Ekipler, 20 bin 342 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koydu.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel