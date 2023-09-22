Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildiği bildirildi.
Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel