Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Güncel Haberler

Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi organize edildi.

Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi organize edildi.

Feelmosome Gönüllü Topluluğu tarafından Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen etkinliğe, kız ve erkek 10 down sendromlu genç ve aileleri katıldı.

Gençlerden 7'sinin kamuflaj giydiği eğlencede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title