Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi düzenlendi

Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi organize edildi.

Gaziantep'te down sendromlu gençler için temsili asker eğlencesi organize edildi.

Feelmosome Gönüllü Topluluğu tarafından Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen etkinliğe, kız ve erkek 10 down sendromlu genç ve aileleri katıldı.

Gençlerden 7'sinin kamuflaj giydiği eğlencede renkli görüntüler ortaya çıktı.