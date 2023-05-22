Gaziantep'te dolu ve sağanak etkili oldu

GAZİANTEP'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu yağışına maruz kalan araç sahipleri araçlarının üzerini kapatmaya çalışırken vatandaşlar da sığınacak yer aradı.

Kentin büyük kesiminde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda şiddetli yağan dolu trafikteki araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı araç sahipleri doludan korunmak için araçlarının üzerin battaniye ile kapatırken yayalar ise sığınacak yer aradı. Kentin değişik kesimlerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.