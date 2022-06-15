Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belkıs Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.P. adlı şüphelinin yapılan incelemesinde dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title