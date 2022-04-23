Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 şüpheli, 4 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan 2 şüpheli, 4 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da 4 kişiyi 559 bin 800 lira dolandırdıkları iddiasıyla U.A. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Savcı, Polis, Güncel, Haberler

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