Gaziantep'te Dolandırıcı Operasyonunda 4 Tutuklama

Gaziantep'te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden beyaz eşya satın almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, bilgisayar, 11 sim kart ve 24 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.