Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı - Haberler

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Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

Gaziantep'te bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Hacı Çiçek, dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Firmanın insanları ev umuduyla kandırıldığın savunan Çiçek, 300'e yakın kişinin 60 milyon lira dolandırıldığını ifade etti.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Demokrasi, 15 Temmuz, İnşaat, Güncel, Haberler

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