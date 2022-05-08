Gaziantep'te dolandırdıklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, eylem yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Hacı Çiçek, dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Firmanın insanları ev umuduyla kandırıldığın savunan Çiçek, 300'e yakın kişinin 60 milyon lira dolandırıldığını ifade etti.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.