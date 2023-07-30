Gaziantep'te Doktor Darbedildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Doktor Mustafa Karabaş'ın muayene ettiği Y. Yıldırım ile yaşanan tartışma sonrası Y. Yıldırım ve yakınları tarafından darbedildi. Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım gözaltına alındı. Doktor Karabaş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.