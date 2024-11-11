Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Doğanpınar Baraj Gölü'nde Yeşil Renkli Tabaka İnceleniyor

Gaziantep'te Doğanpınar Baraj Gölü'nde Yeşil Renkli Tabaka İnceleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Gölü'nde suyun renginin yeşile dönmesi üzerine inceleme başlatıldı. Alg patlaması tespit edilirken, su örnekleri analiz için laboratuvara gönderildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Gölü suyunun renginin yeşile dönmesinin ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baraj gölü suyunda tespit edilen yeşil renkli tabaka üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi.

İncelemede suda alg (yosun) patlaması olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilmek üzere sudan numune alınmış, analiz sonuçlarına göre işlem yapılacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler

 Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Sertar Ortaç, neden gözaltına alındığını açıkladı
Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

Ünlü fenomen bahis operasyonunda tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli? Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.