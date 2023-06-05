Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te Dilencilere Operasyon: 17 Şahıs Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Dilencilere Operasyon: 17 Şahıs Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen 17 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 17 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 - 4 Haziran arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mal ve hizmet satarak halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen 17 şahsa yasal işlem yapılırken suç eşyası satın alınması ve kabul edilmesi suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title