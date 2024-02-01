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Gaziantep'te devrilen tırın üzerindeki gübre yüklü çuvallar yola savruldu, 2 otomobildeki bir kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen tırın üzerindeki gübre yüklü çuvallar yola savruldu. Yoldaki çuvallara çarparak durabilen iki otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın üzerindeki gübre yüklü çuvallar yola devrilince yüklere çarparak durabilen iki otomobildeki bir kişi yaralandı.

Nurdağı- Gaziantep karayolu Çakmak Mahallesi Mevkiinde İ.D yönetimindeki 47 AAK 178 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Devrilen tır yolu kapatırken üzerindeki gübre çuvalları karayoluna savruldu. Yoldaki çuvallara çarparak durabilen M.V.A yönetimindeki 27 ADF 075 plakalı otomobille M.S yönetimindeki 63 AS 282 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.T yaralandı.

Yaralı, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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