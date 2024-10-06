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Gaziantep'te Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'te Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

B.Y. yönetimindeki 31 AGK 356 plakalı tır, Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Belpınar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Acil Servis gaziantep Nurdağı

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