GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler

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GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Süleyman Tayar (52) yönetimindeki 33 ADN 533 plakalı TIR, seyir halindeyken lastiği patladı. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Süleyman Tayar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tayar, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.

GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP'TE DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep, Kaza, Güncel, Haberler

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