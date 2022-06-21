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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yesemek Mahallesi yakınlarında M.Ö yönetimindeki 34 JR 2338 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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