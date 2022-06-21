Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yesemek Mahallesi yakınlarında M.Ö yönetimindeki 34 JR 2338 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.??????? AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.