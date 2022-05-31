Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa karayolu Kırıkçalı Mahallesi mevkiinde K.A. yönetimindeki 31 AEE 328 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ve beraberindeki H.A. (49), İslahiye Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay sırasında Belediye Garaj Amirliğinde bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da kazada devrilen araçta bulunanların yardımına koştu, kurtarma çalışmalarına katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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