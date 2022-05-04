Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İdilli Mahallesinde T.A. (20) yönetimindeki 27 AGR 050 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ve beraberindeki U.A (49), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel