Gaziantep'te Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

H.D. idaresindeki 06 FCL 439 plakalı otomobil, Kömürler Mahallesi mevkisinde demir levhaya çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki B.D, S.A.D. ve Ö.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

