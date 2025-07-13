Gaziantep'te Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin sağ arka lastiğinin patlaması sonucu devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
C.E. (26) idaresindeki 27 J 5092 plakalı otomobil Güllühöyük yolu İslahiye İstikametine seyir halindeyken sağ arka lastiği patlayınca sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti.
Yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde sürücüyle birlikte Z.E. (47) İ.G. (28) ve H.G. (3) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel