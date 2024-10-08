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Gaziantep'te Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Gaziantep'te Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobil devrildi. Sürücü A.A. ve yolcu İ.E.Ö. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.A (23) idaresindeki 27 AGR 685 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi Üçevler Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberinde yolcu olarak bulunan İ.E.Ö. (23) sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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