Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletteki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
V.Ç. (54) idaresindeki 80 ABS 387 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp araziye devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi H.Ç. (50) ve çocuğu M.Ç. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel