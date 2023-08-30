Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü öldü
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Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Salih Çelik'in (53) kullandığı 33 NVC 98 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel