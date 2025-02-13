Gaziantep'te derece yapan LGS öğrencilerine burs desteği sağlanacak

Gaziantep'te, Liselere Giriş Sınavı'nda yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilere burs desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ???????öğrencileri ve gençleri, eğitimde desteklemeye devam etmek amacıyla Valilik Fuaye Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eğitimin önemini vurgulayarak bu alanda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, şunları aktardı:

"Umut Başkan belediyenin önemli bir kaynağını öğrenciler için ayırıyor. Eğitim - öğretim malzeme desteği ve okulların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ne istenildiyse kırmadı, elinden geleni yaptı. Bugün de LGS'de yüzde 1'lik dilime giren ve Şehitkamil'deki okulları tercih eden öğrencilere eğitim yardımı imkanını sağladı. En güzel yatırım eğitime yapılan yatırım. Bunlar çok kıymetli destekler, öğrencilerimize moral motivasyon sağlıyor."

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise "Bizim için çok önemli bir protokol. Öğrencilerimizi ve gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolle LGS'de başarı sağlayan öğrencilerimize burs desteği sağlayacağız. Desteklerimiz daha önce olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, GAGEV Genel Sekreteri Mustafa Şen ile kurum amirleri katıldı.