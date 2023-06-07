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Gaziantep'te depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te depremzedelerin evlerinden hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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