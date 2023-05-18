Gaziantep'te depremzedelere konteyner dağıtımı tamamlandı, 16 bin 500 konut yıl sonuna kadar teslim edilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde tüm depremzedelere konteyner verildiğini ve ihalesi tamamlanan 16 bin 500 kalıcı konutun ise yıl sonuna kadar depremzede vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde tüm depremzedelere konteyner verildiğini ve ihalesi tamamlanan 16 bin 500 kalıcı konutun ise yıl sonuna kadar depremzede vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bölgeye koordinatör vali olarak atanan Ahmet Ümit ve Avni Çakır'ın katılımı ile Nurdağı Kriz Koordinasyon Merkezi'nde deprem faaliyetlerinin anlatıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Deprem bölgelerinde konteyner imkanlarının tüm depremzedelere ulaştırıldığını söyleyen Vali Gül, Şu an itibarıyla Gaziantep'in bütün ilçelerinde yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya orta hasarlı binası olan hak sahibi diyebileceğimiz bütün vatandaşlarımıza konteynerleri teslim ettik. Konteynerleri teslim edilip kurulmayan yüzde 1'lik bir kesim var. Önümüzdeki hafta içerisinde onlar da tamamlanmış olacak dedi.

'16 BİN 500 KALICI KONUT YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK'

Gül, kırsal alanlarda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezlerinde ise TOKİ kanalı ile konut yapım sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konut ihalesinin tamamlandığını ve konutların yıl sonuna kadar depremzede vatandaşlara teslim edileceğini söyleyen Gül, Depremin 16. gününde kalıcı konutların hızla ihalesi yapılmaya başlandı. Şu an itibarıyla Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konutun ihalesi yapılmış oldu. Bunlar bir yıl içerisinde tamamlanacak. Aynı şekilde Nurdağı, İslahiye ve Araban'ın yatırımlardan daha fazla yararlanabilmesi için 6. bölge teşvik kapsamına alındı. Bununla birlikte hem Araban'a hem de Nurdağı'na yeni organize sanayi kurulması süreci başladı. İslahiye'ye mevcut 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kapasitesi üç kat artarak 10 bin dekardan daha büyük bir alan oluşturuldu diye konuştu.

'İŞYERİ YIKILAN ESNAF BİR YIL İÇİNDE YENİ İŞYERİNE KAVUŞACAK'

Gül, deprem bölgelerinde ticari hayatın da aksamadan devam etmesi için esnafa destek çıkılarak 200 dükkanlık küçük sanayi sitesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi.Deprem bölgesinde işyerleri yıkılan ve yeni işyeri talep eden esnafın da bir yıl içinde işyerlerine kavuşacağını dile getiren Gül, İlçede küçük sanayi sitesinin ihtiyaçlarını gidermek için 200 dükkanlık küçük sanayi sitesi ihale edildi. Vatandaşlarımıza dükkanı yıkılan daha önce sanayi sitesinde yeri olup yeni dükkan talep eden, aynı şekilde geçmişte olmayıp şimdi dükkan talep eden vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde dükkan sahibi olabilecekleri bir çalışmanın olduğunu söyledik ifadelerinde bulundu. Depremde yıkılan binaların ve ağır hasarlı olan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Gül, Ağır hasarlıların enkazlarının kaldırılması süreci başladı. Onlar da kalktıktan sonra şehir bu anlamda depremin izlerini biraz daha silmiş olacak. Şu an çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık olarak Nurdağı'nda on farklı ekip çalışıyor. Hedefimiz 45 gün içerisinde enkazların kırsal mahalleler de dahil olmak üzere kaldırılmasıdır diye konuştu.