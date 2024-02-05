Gaziantep'te depremzedelere 500 milyon lira kira desteği sağlandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte nisan 2023'ten bu yana 33 bin kişiye 500 milyon liraya yakın kira desteği verildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden geçen 1 yılda yapılan çalışmaları AA muhabirine anlatan Çeber, Gaziantep'te afette en çok Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Çeber, kent genelinde 3 bin 954 vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Toplamda 25 bin civarında binamız etkilendi. Bunun 4 bin kadarı anında yıkılan, 2 bine yakını acil yıkılması gereken dediğimiz binalardı. Onları çok hızlı şekilde yıktık." diye konuştu.

Binalardan 14 bin 800 civarının ağır hasarlı olduğunu ve yıkımlarının devam ettiğini anlatan Çeber, yüzde 77 civarında yıkım işleminin tamamlandığını, 4 bin civarında da orta hasarlı binanın bulunduğunu söyledi.

Vali Çeber, depremzedelerin ilk etapta çadırlara, ardından da konteynerlere yerleştirildiğini anımsatarak, ağustos ayı sonu itibarıyla Gaziantep'te çadırda kalan hiç kimsenin bulunmadığını vurguladı.

Afetzedeler için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğine değinen Çeber, "25 bin civarındaki konteynerimizde 56 bin kişi kalıyor. Tabii bu, günlük gelen giden, taleplere göre değişebiliyor. 50 bini vatandaşımız, 6 bine yakını da devlet memurlarımızdan oluşuyor." şeklinde konuştu.

Çeber, 25 bin 700 konutun ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 2 bin 500'e yakın konutumuz tamamen bitti ama sadece konutun bitmesi yetmiyor. Çevre düzenlemesi, kullanılacak baz istasyonu, yanındaki işletmeye, doğal gaza kadar her detayı düşünüyoruz. Bir ay içerisinde 10 bin konutu inşallah Gaziantep'te hemşehrilerimize, afetzedelerimize teslim edeceğiz."

"Eğitim önceliklerimiz arasında"

Vali Çeber, afet bölgesinde eğitim, sağlık, psikososyal destek, spor, sanat gibi farklı alanlarda yüzlerce faaliyetin devam ettiğini söyledi.

Depremzedelere konut konusunda yapılan kira yardımlarına ilişkin Çeber, "Şu an itibarıyla yaklaşık 33 bin kişiye, 500 milyon liraya yaklaşan rakamda kira desteği sağladık." dedi.

Vali Çeber, depremde bazı okulların yerine yenilerinin yapıldığını, eğitimin öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi.

Gaziantep'te 4 bin 500 civarında öğrencinin prefabrik okullarda eğitim aldığını kaydeden Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimizi de konteynerde misafir ediyoruz. Isıtma, soğutma gibi temel ihtiyaçların hepsini temin ettik. Onları da en kısa zamanda okullarına kavuşturacağız. Yıkılan 1 derslik yerine 5 derslik yapıyoruz. Bu anlamda yapımı devam eden çok fazla okulumuz var. Sadece geçen hafta 46 yatırım onayı isteğimiz okulların onayı geldi. İnşallah 1-1,5 yıl içerisinde yıkılan her dersliğin yerine ortalama 5 derslik yaparak bu süreci tamamlayacağız."