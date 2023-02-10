Gaziantep'te depremzede kadın, bebeğini sığındığı tesiste kucağına aldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra GASKİ tesisine sığınan hamile kadın, bebeğini burada kucağına aldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası GASKİ tesislerine sığınan hamile kadın, bebeğini burada dünyaya getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer veridi:

"Bu kadar olumsuzluğun arasında böyle güzel bir haber almak iyi geliyor insana. GASKİ tesislerimize sığınan depremzedelerin içinde hamile olan kardeşimiz yavrusunu dünyaya orada sağlıklı bir şekilde getirmiş. Allah analı babalı büyütsün, bir daha böyle kötü günler göstermesin."

Kayıtta bebeğin babasının sevinci de yer aldı. Baba, "GASKİ Genel Müdürümüz Hüseyin Bey'e, sayın Bakanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Bizleri GASKİ'nin tesislerinde misafir ettiler, çocuğumuzu burada dünya getirdik. Buranın anısına da adına Fatma koyduk. Allah'ım hayırlı, uğurlu eylesin inşallah. Çok teşekkür ederim." dedi.